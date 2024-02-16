Rus muhalif Navalni hayatını kaybetti!

Rusya Federal Cezaevi Servisi, tutuklu Rus muhalif lider Alexei Navalni’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:36
Rus muhalif Navalni hayatını kaybetti!
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Hapisteki Rus muhalif Alexei Navalni'nin cezasını çektiği Yamalo-Nenets Cezaevi, muhalif liderin öldüğünü duyurdu

Federal Cezaevi Servisi, internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Navalni'nin cuma günü yürüyüş yaptıktan sonra "kendini iyi hissetmediğini" ve "neredeyse anında bilincini kaybettiğini" açıkladı.

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Muhalif siyasetçinin fenalaşmasının ardından sağlık personelinin çağrıldığı, ancak hayata döndürülemediği belirtildi. 

Öte yandan, ölüm nedeninin tespit edilmeye çalışıldığı duyuruldu.

ALEKSEİ NAVALNİ KİMDİR?

Aleksei Navalni, Rus muhalif politikacı ve avukattır; adını Rusya'daki hükümet karşıtı faaliyetler ve önderlik ettiği protestolar ile duyurmuştur. Bu sayede, sosyal medya üzerinden geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

2011 ve 2012 yıllarında Rusya'da yaşanan hükümet karşıtı gösterilerde önemli bir rol oynamıştır. Rusya'daki önde gelen siyasi figürler ve devlet şirketleri hakkında yolsuzluk iddialarını içeren araştırmalar yayımlamıştır.

Kremlin'e karşı açık eleştirileri nedeniyle pek çok kez gözaltına alınan Navalni, hapis cezasına çarptırılmış ve ev hapsinde tutulmuştur.

2020 yılında Sibirya'da bir uçuş sırasında zehirlendiği ve bu olaydan Rus hükümetinin sorumlu olduğu iddia edilmiştir. 

Navalny, Almanya'da tedavi gördükten sonra 2021'in başlarında Rusya'ya döndüğünde hemen gözaltına alınmış ve daha sonra hapis cezasına çarptırılmıştır.

Navalny ve destekçileri Navalni'yi "yolsuzlukla mücadele" kahramanı olarak görürken, Rus hükümeti, Navalni'nin eylemlerini Batı'nın Rusya'ya müdahalesi olarak nitelendirmekte ve onu bir "yabancı ajan" olarak tanımlamaktadır.


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