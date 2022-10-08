Litvanya'dan Ukrayna çağrısı: NATO'ya katılımıyla ilgili müzakereler derhal başlamalı

08 Ekim 2022 Cumartesi, 10:26

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Ukrayna'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ingrida Simonyte, Ukrayna'nın NATO'ya katılımıyla ilgili müzakerelerin bir an önce başlatılması çağrısında bulundu.

Simonyte, "Ukrayna'nın NATO'ya katılımıyla ilgili müzakereler derhal başlamalıdır" dedi.

Ukrayna'nın daha önce NATO'ya başvurusunu reddetmenin "büyük bir hata" olduğunu savunan Simonyte, bu nedenle NATO'nun Ukrayna'ya "manevi borcu" olduğunu söyledi.

Simonyte ayrıca, bu manevi borcun askeri yardım sağlamaktan ve askerleri eğitmekten "daha ciddi bir yardım" olması gerektiğini dile getirdi.