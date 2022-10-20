Liz Truss kimdir? Liz Truss neden istifa etti? Liz Truss görevde ne kadar kaldı?

20 Ekim 2022 Perşembe, 16:40

İngiltere Başbakanı Liz Truss görevden istifa ettiğini açıkladı. Truss istifa kararını Başbakanlık Konutu önünde yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.



LİZ TRUSS NEDEN İSTİFA ETTİ?

İngiliz hükümeti, 23 Eylül'de ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak, sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu.

Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından hükümet, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

Daha önce pek çok kez bütçe düzenleme planı kapsamındaki vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak, Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden almış, yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.

Liz Truss, ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemiş; ancak, Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar başlamıştı.

LİZ TRUSS GÖREVDE NE KADAR KALDI?

İngiltere Başbakanı Liz Truss, göreve gelmesinde 6 hafta sonra istifa etti.

LİZ TRUSS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Elizabeth Mary Truss, 26 Temmuz 1975'te Oxford'da doğmuştur. Truss, en çok 2021'den beri Dışişleri Bakanı ve 2019'dan beri Kadın ve Eşitlik Bakanı olarak görev yapmasıyla tanınan İngiliz Muhafazakar siyasetçidir.

47 yaşındaki Truss, Muhafazakar Parti'nin bir üyesi olarak, Başbakan David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson hükümetlerinde çeşitli kabine pozisyonlarında görev almıştır.

AİLESİ 'SOLCU'

2001 yılında siyasete atılan Liz Truss, geçen yıl İngiltere'nin tarihindeki ikinci kadın dışişleri bakanı olmuştu. Truss, parlamentoya girdiğinden bu yana hükümette iç ve dış politikaya ilişkin bir dizi önemli göreve getirildi. İngiltere'in yeni lideri, matematik profesörü olan babası ile hemşire olan annesinin "solcu" olduklarını söylüyor. Ama o aile geleneğini sürdürmeyerek muhafazakar tarafta yer aldı.

İNGİLTERE'NİN EN KISA SÜRE GÖREVDE KALAN BAŞBAKANI



Liz Truss 5 Eylül'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçilmiş, 6 Eylül'de de başbakan olarak atanmıştı. Sadece 45 gün görev yapan Truss böylece İngiltere'nin tarihinde en kısa süre görevde kalan başbakan oldu.



İngiltere tarihinin en kısa başbakanı olan Truss'un yerini almak için önümüzdeki hafta içinde bir liderlik seçimi tamamlanacak. George Canning, 1827'de öldüğünde 119 gün hizmet ederek rekoru elinde tutuyordu.

