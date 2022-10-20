Eşref Fakıbaba kimdir? Eşref Fakıbaba neden istifa etti?

20 Ekim 2022 Perşembe, 12:50

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.

EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

Ahmet Eşref Fakıbaba 16 Aralık 1951 yılında Birecik'te dünyaya geldi. 1975 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1982 yılında İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesi'nde göreve başladı. İki yıl başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesi'ne geçiş yaptı. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesi'ne tayin oldu. 1997'de Fırat adlı dizide rol aldı.1994-2004 yılları arasında on bir yıllık başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AKP'den belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı.Sonradan Saadet Partisi'ne katılmış ancak Numan Kurtulmuş'un partiden ayrılış nedenini göstererek partiden istifa etti. 2015 milletvekili genel seçimlerinde Şanlıurfa milletvekili seçildi.

2017-2018 yıllar arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yaptı.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

EŞREF FAKIBABA NEDEN İSTİFA ETTİ?

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifa kararını Twitter hesabından duyuran Ahmet Eşref Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı:

"2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum.

Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum.

AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."

EŞREF FAKIBABA HANGİ PARTİYE GEÇTİ?

AKP'den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılacağını açıkladı.