Londra polisinden Başbakan Sunak'a uyarı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ailesi, başkent Londra'daki Hyde Park'ta köpeklerini tasmasız gezdirdikleri gerekçesiyle polis tarafından uyarıldı.

İHA
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 07:46
Londra polisinden Başbakan Sunak'a uyarı
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Londra Metropolitan Polisi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve eşi Akshata Murty'nin başkent Londra'daki Hyde Park'ta köpekleri Nova'yı tasmasız şekilde gezdirdikleri bir videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, parkta bulunan bir polisin duruma müdahale ettiği belirtilirken, "O esnada parkta bulunan polis, kadın (Akshata Murty) ile konuşarak kuralları yeniden hatırlattı. Köpeğe daha sonra tasma takıldı" ifadeleri kullanıldı.

Başbakanlık Ofisi'nden ve Sunak'tan konuya dair açıklama yapılmadı.


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