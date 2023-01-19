Londra sokaklarına idrar karşıtı boya

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 11:16

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 11:16

Londra'nın gece hayatıyla ünlü ama aynı zamanda binlerce sakine ev sahipliği yapan merkezi bir bölgesi, umumi işeme sorunuyla mücadele etmek için idrar karşıtı boya yöntemine başvurdu.

Kent Konseyi, başkentteki eğlence merkezlerinin ortak noktası olan Soho bölgesinde yaşayan 3 bin sakininin yanı sıra işçiler ve işletmecilerden gelen şikayetler üzerine, apartmanları ve evleri özel sprey sıvı ile kaplama kararı aldı.

Özel sprey sıvı, endüstriyel güçteki "yüzey koruma" sağlıyor ve idrarı çarptığında geri sıçratan şeffaf bir su itici tabaka oluşturarak suçlulara anında geri ödeme sağlıyor.

AFP'nin haberine göre yerel meclis üyesi Aicha Less, geri sıçrama özelliğini boyanın üzerine bir şişe su dökerek gösterirken "Çok etkili. Sonuçları ortada" dedi.

Less, "Açıkçası idrar hiç hoş değil ve sakinlerimiz çok üzgün. Sabahları ön kapılarından dışarı adımlarını atıyorlar ve sadece idrar kokusu alıyorlar. Bölge sakinleri, temiz ve güvenli bir çevrede yaşama hakkına sahip" ifadesinde bulundu.

Daha önce başka bir yerel yönetim tarafından ve Almanya'da kullanıldıktan sonra haberdar olan Londra belediyesi, Soho bölgesinde bulunan 10 önemli noktadaki duvarlara boya uygulaması yapmayı hedefliyor.

Sokak temizliği için yılda yaklaşık 1 milyon sterlin harcayan kent konseyi, bu uygulama ile faturanın azalacağını umuyor.

Less, "Altı ay içinde nasıl bir etki yaratacağını ve havada daha az pis koku olup olmadığını göreceğiz" dedi.

Şimdiye kadar boya uygulamasının yapıldığı duvarlara "Bu duvar bir pisuar değildir" yazılı tabelalar dikildi.

Londra belediyesi ayrıca, sokağa idrar yapma suçu için kestiği 50 sterlin para cezasını da 80 sterline çıkarmayı düşünüyor.