Londra'da Ukrayna’ya destek yürüyüşü
İngiltere’nin başkenti Londra’da onbinlerce kişi Rusya-Ukrayna savaşının 1. yıldönümünde Ukrayna'ya destek için yürüdü.
İngiltere'nin başkenti Londra’da Ukrayna Büyükelçiliği önünde buluşan binlerce kişi, Rusya-Ukrayna savaşının 1. yıldönümünde Ukrayna'ya destek yürüyüşü gerçekleştirdi.
Yürüyüşe savaşın başlamasının ardından Ukrayna’dan İngiltere’ye göç eden binlerce kişi de katılırken, göstericiler Rusya Büyükelçiliğinin önüne kadar yürüdü.
Ellerinde Ukrayna'ya destek yazılı pankartlar taşıyan binlerce kişi Rusya karşıtı sloganlar atarak, savaşın durdurulması çağrısında bulundu.
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