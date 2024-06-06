Louisiana’da çocuk cinsel tacizcilerine hadım yasası
ABD’nin Louisiana eyalet yasama organı, 13 yaşın altındaki bir çocuğa karşı cinsel saldırı, ensest ve taciz dahil olmak üzere bazı ağır cinsel suçlardan hüküm giymiş kişilere cerrahi hadım yasa tasarısını kabul etti.
ABD’nin Louisiana eyalet yasama organı, 13 yaşın altındaki bir çocuğa karşı cinsel saldırı, ensest ve taciz dahil olmak üzere bazı ağır cinsel suçlardan hüküm giymiş kişilere cerrahi hadım yasa tasarısını kabul etti.
Yasa tasarısı, Eyalet Valisi Jeff Landry’nin imzasına gönderildi.
VALİNİN İMZASI BEKLENİYOR
ABD’nin Alabama, Oklahoma, California gibi 10 eyaletinde kimyasal hadım cezası yasa olarak kabul edilmiş ancak son derece nadir olarak uygulanmıştı.
Louisiana eyalet yasama organı 4 Haziran Pazartesi günü ‘13 yaşın altındaki bir çocuğa karşı cinsel saldırı, ensest ve taciz dahil olmak üzere bazı ağır cinsel suçlardan hüküm giymiş kişilere cerrahi hadım’ cezasının verilmesini sağlayacak yasa tasarısını kabul etti.
Tasarının yasalaşması için Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry’nin imzası bekleniyor.
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