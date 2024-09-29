Lübnan Başbakanı Mikati'den göç uyarısı: 'Bir milyona ulaşabilir'

Yayınlanma: 29.09.2024 - 16:32

Güncelleme: 29.09.2024 - 16:32

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı olduğunu belirtti.

Lübnan ordusunun da BMGK'nin 1701 sayılı kararını uygulamaya hazır olduğunu vurgulayan Mikati, bu dönemde ülkesine gelen bağışların hızlı ulaşımı için çalışmalar başlattıklarını ifade etti.

Başbakan Mikati, İsrail saldırıları nedeniyle ülke içinde yerinden edilenlerle ilgili şunları söyledi:

"İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 118 bin kişi, 778 sığınma merkezine yerleştirildi. Yerinden edilenlerin gerçek sayısı bundan çok daha fazla ve bir milyona ulaşması mümkündür."

İsrail'in ağır bombardımanı nedeniyle ülkenin güney kentleri, Bekaa bölgesi ve Beyrut'un Dahiye bölgesinden saatler içinde yaşanan ani göçün büyük baskı oluşturduğunu vurgulayan Mikati, "Ülke içinde göç edenlerin sayısı bir milyona ulaşabilir. Yani Lübnan'da yaşanan tarihin en büyük göç dalgasıyla birkaç gün içinde bulunduğu yerden başka bir yere geçmek zorunda kalan bir milyon insan var" diye konuştu.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi İsrail saldırılarında öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ederken, Suriye'ye de 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.