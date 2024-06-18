Lübnan Başbakanından çarpıcı açıklama: 'O ülkeyle gerilimi tırmandırmak istemiyoruz...'

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin İsrail ile sınır hattı üzerindeki gerilimi tırmandırma arayışında olmadığını aksine sınır bölgesinde yeniden güvenlik ve istikrarın sağlanması için uğraştığını belirtti.

AA
Yayınlanma: 18.06.2024 - 14:35
Lübnan Başbakanından çarpıcı açıklama: 'O ülkeyle gerilimi tırmandırmak istemiyoruz...'
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Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre Mikati, ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein ile başkent Beyrut'ta gerçekleştirdiği görüşme sonrası kısa bir açıklama yaptı.

"SINIRDA YENİDEN İSTİKRARI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Lübnan'ın gerilimi tırmandırma niyetinde olmadığını ve gerekenin İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırganlığını durdurmak ve güney sınırında yeniden sükunet ve istikrarı sağlamak olduğunu ifade eden Mikati, şunları kaydetti:

"Gerilimi durdurmaya, güvenliği ve istikrarı yeniden tesis etmeye ve Lübnan'ın egemenliğine yönelik süregelen ihlalleri ve İsrail tarafından gerçekleştirilen sistematik öldürme ve yıkım eylemlerini durdurmaya çalışıyoruz."

Mikati ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden tehditlerine rağmen Lübnan'ın önceliği olan sükûneti tesis etme arayışını sürdürmekten vazgeçmeyeceklerini söyledi.


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