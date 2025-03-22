Lübnan Başbakanı'ndan savaş uyarısı

Yayınlanma: 22.03.2025 - 13:23

Güncelleme: 22.03.2025 - 13:23

Lübnan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Selam, Savunma Bakanı Michel Menassa ile yaptığı telefon görüşmesinde sınır hattındaki gelişmeleri ele aldı.

Ülkede savaş ve barış kararının Lübnan devletinin tekelinde olduğunu teyit edecek şekilde her türlü güvenlik ve askeri önlemin alınması gerektiğini vurgulayan Selam, güney sınırında askeri eylemlerin yeniden başlaması durumunda ülkenin yeniden savaşa sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

Başbakan Selam, savaşın olması halinde ise Lübnan'a yeni acılar getirebileceğine dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert ile de bir telefon görüşmesi yapan Selam, BM'nin İsrail'e baskı kurarak Lübnan topraklarından çekilmesini sağlaması talebinde bulundu.

Selam, İsrail ordusunun hala Lübnan'daki bazı noktalardan çekilmemesinin BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına aykırı olduğu gibi Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına da aykırı olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, bugün Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.

ATEŞKES VE İHLALLER

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybetti, 288 kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.