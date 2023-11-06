Lübnan harekete geçti: BM'ye şikayet edecek
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 3'ü çocuk 4 kişinin öldürüldüğü İsrail hava saldırısını "küresel vicdanda yeni bir leke" şeklinde değerlendirerek, BM'ye şikayette bulunacaklarını belirtti.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, İsrail’in Lübnan’daki sivil bir araca yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin açıklaması hükümetin X sosyal medya platformundan paylaşıldı.
Lübnan'ın güneyinde 3’ü çocuk 4 sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırı hakkında Mikati, şu ifadeleri kullandı:
"Bu işgalin suç siciline eklenen iğrenç bir suçtur. Bu suç, İsrail’in Lübnan'a karşı işlediği suçlara sessiz kalan ve göz yummak isteyenler tarafından işleniyor. Bu suç, İsrail işgalinin Lübnan’ın güneyi ve Gazze'de yaptıklarını göz ardı eden küresel vicdanda yeni bir lekedir."
Başbakan Mikati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) acil şikayette bulunacaklarını belirterek, bu şikayetlerin ölü bir mektup olarak kalmaması için Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması, saldırıların durdurulması, insanlık ve adaletten geriye kalanların kurtarılması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.
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