Lübnan iddia etmişti: GKRY'den İsrail yalanlaması
GKRY Dışişleri Bakanı, İsrail'in kendilerinden liman satın almaya çalıştığı iddiasını yalanladı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, İsrail'in
kendilerinden liman satın alacağı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.
Kombos, resmi ziyaret için geldiği Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah
Buhabib tarafından karşılandı.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Kombos, Buhabib ile
Lübnan üzerinden Suriye'den GKRY'ye gelen mülteciler meselesi, ikili ilişkiler,
Lübnan'ın güneyindeki güvenlik durumu ve Gazze'ye insani yardım gönderilmesi
için GKRY üzerinden deniz yoluyla kurulacak "insani koridor" konularını ele
aldıklarını söyledi.
Gazetecilerin, İsrail basınında çıkan "İsrail'in GKRY'den liman satın almak
istediği" iddialarını hatırlatması üzerine Kombos, bu haberlerin asılsız
olduğunu ve bu yüzden daha fazla söyleyebileceği bir şeyin olmadığını ifade
etti.
Kurulacak "Gazze İnsani Yardım Koridorundan gidecek yardımların ne kadarının
Gazzelilere ulaşacağı ve etkin olacağı" yönündeki bir soruya Kombos, "Şu süreçte
kargoların güvenli bir şekilde ulaşması üzerinde çalışıyoruz. Eğer her şey
planlandığı şekilde gider ve kurulan mekanizma sorunsuz işlerse, daha büyük bir
kargo gemisi yola çıkacak. Ardından bu sevkiyatların sistematik bir şekilde
çalışmasını sağlayacağız" yanıtını verdi.
İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde yayınlanan haberde, Hayfa Limanı'nın
hedef alınması ihtimaline karşın, ülkeye gelen ithalatın korunması ve ABD'nin
Gazze kıyısında kurmayı planladığı limana ulaşmadan önce malların inceleneceği
bir kontrol noktası olması amacıyla GKRY'den bir liman satın almaya yönelik
çalışma yapıldığı ifade edilmişti.
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