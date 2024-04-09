Lübnan ordusu duyurdu: Hizbullah, öldürüp Suriye'ye kaçırdı

Yayınlanma: 09.04.2024 - 09:40

Güncelleme: 09.04.2024 - 09:40

Lübnan ordusu, X sosyal medya hesabı üzerinden Süleyman'ın 7 Nisan'da Cebel Lübnan'ın Cübeyl ilçesinde seyir halindeki aracının içerisinde alıkonulup öldürülmesi hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Süleyman'ın kaçırılma olayına ilişkin ordu istihbaratının yaptığı soruşturma kapsamında Suriye uyruklu tüm çete üyelerinin yakalandığı ifade edildi.

Yakalanan zanlıların verdiği ifadeye göre Süleyman'ın aracı çalınmak istenirken Cübeyl'de öldürüldüğü ve ardından cesedinin sınırdan geçirilerek Suriye'ye götürüldüğü kaydedildi.

Lübnan Güçleri Partisi'nin Cübeyl Sorumlusu Süleyman'ın cenazesinin Lübnan'a getirilmesi için Suriyeli yetkililerle koordinasyon içerisinde olunduğu, soruşturmanın tamamlanması için incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

Süleyman'ın nasıl öldürüldüğünün ordu tarafından açıklanmasından sonra Lübnan Başbakanı Necib Mikati de bir açıklama yaptı.

Yaşanan olaydan dolayı derin üzüntü yaşadığını belirterek, Süleyman'ın yakınlarına başsağlığı dileyen Mikati, tüm taraflara duygular ve söylentilere göre değil akıl ve itidalle hareket etme çağrısında bulundu.

Süleyman'ın kaçırılması ve Hizbullah'ın müttefiki Suriye rejimine kaçırılmasının ardından LGP'li birçok taraf dolaylı olarak olayın arkasında Hizbullah'ın olduğunu iddia etti.

Lübnan basınında ve özellikle LGP sempatizanları arasında yayılan bu söylentiler üzerine Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, bugün yaptığı konuşmasında Süleyman olayına değindi.

Olayın Hizbullah ve siyasetle bir bağlantısının bulunmadığını belirten Nasrallah, "Lübnanlı ve Suriyeli bir çetenin onu kaçırdığı ortaya çıktı. Dün meydana gelenler başta tüm Lübnanlılar olmak üzere Hristiyanlar için bir ders olmalıdır. Lübnan'da bölünmeye karşı olanlar fitne çıkarmakla suçlanıyor" dedi.

Süleyman'ın öldürüldüğünün ordu tarafından teyit edilmesinden sonra LGP'li bazı Hristiyanlar Beyrurt-Cübeyl-Trablusşam arasında kara yolunu trafiğe kapattı.

Lübnan yerel medyasında çıkan haberlerde, yolu kapatan grup, Suriye plakalı araçlara saldırdı. Bir müddet yolun kapalı kalmasının ardından ordunun devreye girmesi üzerine yol yeniden trafiğe açıldı.