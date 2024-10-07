Lübnan sınırında bir İsrailli asker öldü

İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki çatışmada, bir askerinin daha öldüğünü bildirdi.

Lübnan sınırında bir İsrailli asker öldü
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AA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 17:18

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Başçavuş Aviv Magen'in (43) Lübnan sınırındaki çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu, sabah Lübnan'ın güneyine karadan sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada bir askerinin daha öldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Lübnan'da ölen asker sayısı 729'e çıktı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınır hattında çatışmalar sürüyor.

Hizbullah, füze ve insansız hava araçları ile İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkileri hedef alırken, İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırıları düzenliyor.


Etiketler: #Lübnan #israil

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