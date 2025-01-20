Lübnan-Suriye sınırında çatışma çıktı
Lübnan'ın Suriye sınırında açılan ateş sonucu bir Lübnan askerinin hafif yaralandığı duyuruldu.
Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Suriye sınırında Hermel ilçesine bağlı El-Kasr beldesinde sınırın Suriye tarafından kimliği belirlenemeyen kişilerin devriyedeki Lübnan askerlerine ateş açtığı bildirildi.
Açıklamada, Lübnan askerlerinin karşılık verdiği ve çıkan çatışmada bir Lübnan askerinin hafif yaralandığı, yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
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