Lübnan'a kaçmışlardı: 70 eski subay ve asker iade edildi

Lübnan ordusu, devrik Beşşar Esed rejimi güçlerinden aralarında subayların da bulunduğu yaklaşık 70 kişiyi Askeri Operasyonlar İdaresine teslim etti.

Lübnan'a kaçmışlardı: 70 eski subay ve asker iade edildi
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AA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 17:03

Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, Suriyeli 70 askerin teslimi, Lübnan'ın kuzeyinde Suriye sınırındaki El-Arida Sınır Kapısı'nda yapıldı.

Yaklaşık 70 Suriyeli eski asker, Lübnan güvenlik güçlerine ait 3 otobüsle sınır kapısına getirildi.

Söz konusu kişilerin dün Lübnan'a yasa dışı yollardan giriş yaptığı için gözaltına alındığı belirtildi.


Etiketler: #Lübnan #suriye

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