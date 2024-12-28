Lübnan'a kaçmışlardı: 70 eski subay ve asker iade edildi
Lübnan ordusu, devrik Beşşar Esed rejimi güçlerinden aralarında subayların da bulunduğu yaklaşık 70 kişiyi Askeri Operasyonlar İdaresine teslim etti.
Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, Suriyeli 70 askerin teslimi, Lübnan'ın kuzeyinde Suriye sınırındaki El-Arida Sınır Kapısı'nda yapıldı.
Yaklaşık 70 Suriyeli eski asker, Lübnan güvenlik güçlerine ait 3 otobüsle sınır kapısına getirildi.
Söz konusu kişilerin dün Lübnan'a yasa dışı yollardan giriş yaptığı için gözaltına alındığı belirtildi.
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