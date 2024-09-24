Lübnan'a hava saldırıları sürerken İsrail hükümeti "olağanüstü hal" ilan etti

Yayınlanma: 24.09.2024 - 07:20

Güncelleme: 24.09.2024 - 07:22

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail hükümetinin genişletilmiş siyasi ve daraltılmış güvenlik kabineleri toplantıları başladı.

İsrail'in gün boyunca hava saldırıları düzenlediği Lübnan'dan roketlerle karşılık verilmesi üzerine, Tel Aviv yönetiminin ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.

Kabine toplantısında bakanlar, telekonferans yöntemiyle ülke genelinde 30 Eylül'e kadar olağanüstü hal ilan edilmesini kabul etti. Lübnan Hizbullahı ile şiddetlenen çatışmalar karşısında durumun hızla değişmesi halinde olağanüstü halin hükümete daha geniş yetkiler tanıdığı için söz konusu kararın alındığı aktarıldı. Olağanüstü halin, İsrail ordusunun iç cephe komutanlığının yaptığı güvenlik uyarılarıyla ilişkili olmadığı vurgulandı.

HAYFA KENTİNDE SALDIRI ALARMLARI ÇALDI

Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle, İsrail'in kuzeyindeki stratejik liman kenti Hayfa'da saldırı alarmları çaldı.

Hayfa'da Lübnan'dan atılan roketler ve İsrail hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzeler nedeniyle gökyüzünde ışık izleri belirdi, güçlü patlamalar meydana geldi.

Bölgede isabet eden bir rokete ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

1300 NOKTAYA HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

İsrail ordusu Lübnan'da bin 300 hedefe havadan saldırdığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü 1300 noktaya hava saldırısı düzenlediklerini söyledi.

Hagari, "Sabah saatlerinden beri Lübnan genelinde 1300 Hizbullah hedefine saldırdık ve saldırmaya da devam ediyoruz" dedi.

Sözcü Hagari, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü, seyir füzeleri, kısa, orta ve uzun mesafeli roketler ile insansız hava araçlarını hedef aldıklarını iddia etti.

"Hizbullah'ın sivil binalarda İsrail'e fırlatmak üzere uzun menzilli füzeler sakladığını" savunan Hagari, bu noktaların vurulduğunu ifade etti.

Hagari, İsrail ordusunun Lübnan'a kara saldırısı ihtimalini reddetmeyerek, "(İsrail'in) Kuzey bölgelerinde yaşayan halkın evlerine dönebilmesi için gerekli olan her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Haaretz gazetesinin İsrail ordusundan bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Hizbullah'ın sabah saatlerinden beri İsrail'e 210 roketle saldırı düzenlediği belirtildi.