Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına ilişkin; "İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırıları, İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin açıklama
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ANKA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 21:16

Dışişleri Bakanlığı, son dönemde İsrail'i Lübnan'ı hedef alan saldırılarını artırması sonrası resmi X hesabında yazılı bir açıklama yayımladı.

Paylaşılan mesaj şöyle:

"İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırıları, İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır. İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır."


Etiketler: #açıklama #Lübnan #israil

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