Lübnan'da Beyrut limanındaki patlamalarda zarar gören binaların yeniden inşaası için proje başlatıldı
Lübnan Bakanlar Kurulu, Beyrut limanında meydana gelen patlamalarda hasar gören tarihi binaların rehabilitasyonu için bir projenin başlatıldığını duyurdu.
Lübnan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı Necip Mikati Cuma günü, Beyrut limanında meydana gelen patlamalarda hasar gören tarihi binaların rehabilitasyonu için Dünya Bankası destekli bir projenin başlatıldığını duyurdu.
Mikati, projenin hasarlı tarihi binaların rehabilitasyonunu desteklemeyi, ayrıca yaşlılar ve özel ihtiyaçları olanlar da dahil olmak üzere en savunmasız gruplara yardım etmeyi amaçladığını ifade etti.
KÜLTÜREL ÜRETİME DESTEK VURGUSU
Başbakan, projenin, Dünya Bankası Grubu, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından sivil toplum, Lübnan hükümeti ve uluslararası toplumla işbirliği içinde oluşturulan Reform, Toparlanma ve Yeniden Yapılanma Çerçevesi (3RF) kapsamında yer aldığını belirtti.
Dünya Bankası Bölge Direktörü Saroj Kumar Jha yaptığı açıklamada, projenin, tarihi değer taşıyan binaların yeniden inşası ve dirençli sivil kalkınmanın temellerinin atılmasıyla, bölgedeki acil ihtiyaçlara cevap verdiğini belirtti.
Bölge direktörü, kültürel yaşamı restore etme, ayrıca bu alanda çalışan işçilere, kentin canlılığını ve Akdeniz'deki bir kültür merkezi olarak rolünü yeniden kazandıracak kültürel üretime devam etmeleri yönünde destek sağlama çerçevesinde, projenin önemine vurgu yaptı.
DÜNYA BANKASI'NDAN MİLYONLARCA DOLARLIK DESTEK
Proje, Dünya Bankası'nın, patlamalarda zarar gören belirlenmiş mikro ve küçük işletmelerin kurtarılması için 25 milyon ABD doları ayırmasından üç ay sonra açıklandı.
Beyrut limanında 4 Ağustos 2020'de iki büyük patlama meydana gelmiş, olayda 200'den fazla insan hayatını kaybetmişti. Patlamalar kentin büyük bir kısmında hasara neden olurken, 300 bin kişi evsiz kalmıştı. Tüm bunlar, uluslararası toplumun bölgenin yeniden inşa çabalarına destek vermesine neden olmuştu.
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