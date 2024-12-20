ABD'den Colani kararı: 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdılar!

ABD, terör örgütü HTŞ'nin lideri Colani için koyduğu 10 milyon dolarlık ödülün artık peşine düşmeyeceğini açıkladı.

ABD'den Colani kararı: 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdılar!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 21:47

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf liderliğindeki heyetin, bugün Şam'a yaptığı ziyarette Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yetkilileriyle görüştüğü bildirildi.

ABD'nin Şam Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Leaf, bugün Şam'a gerçekleştiği ziyarette HTŞ yetkilileriyle görüştü.

10 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL KALDIRILDI

Görüşmede, Ürdün'ün Akabe kentinde ABD ve müttefiklerinin gerçekleştirdiği zirvede 'üzerinde anlaştığı prensiplerin' ele alındığı, Suriye liderliğinde temsil gücüne sahip tüm 'Suriyelilerin haklarına saygılı, katılımcı bir siyasi sürece destek olunacağı' paylaşıldı.

Barbara Leaf ayrıca, Esad yönetiminin düşmesinin ardından ABD'nin artık HTŞ lideri Colani için 10 milyon dolarlık ödülün peşinde koşmayacağını söyledi.

Suriye'de 8 Aralık'ta Baas yönetiminin sona ermesinin ardından ilk defa bir ABD heyeti Şam'ı ziyaret etti.


Etiketler: #Colani #ABD #dolar

İlgili Haberler

Sol Parti: Colani zihniyeti bu memleketi teslim alamaz

Sol Parti: Colani zihniyeti bu memleketi teslim alamaz
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'e 'Colani' açıklaması: Başına konulan '10 milyon dolarlık' ödüle ne oldu?

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'e 'Colani' açıklaması: Başına konulan '10 milyon dolarlık' ödüle ne oldu?
İsrail Suriye’de işgalini genişletirken… Şam’da yönetimi ele geçiren HTŞ lideri Colani’den ‘İsrail’le savaş istemiyoruz’ çıkışı!

İsrail Suriye’de işgalini genişletirken… Şam’da yönetimi ele geçiren HTŞ lideri Colani’den ‘İsrail’le savaş istemiyoruz’ çıkışı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler