ABD'den Colani kararı: 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdılar!

Yayınlanma: 20.12.2024 - 21:47

Güncelleme: 20.12.2024 - 22:28

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf liderliğindeki heyetin, bugün Şam'a yaptığı ziyarette Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yetkilileriyle görüştüğü bildirildi.

ABD'nin Şam Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Leaf, bugün Şam'a gerçekleştiği ziyarette HTŞ yetkilileriyle görüştü.

10 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL KALDIRILDI

Görüşmede, Ürdün'ün Akabe kentinde ABD ve müttefiklerinin gerçekleştirdiği zirvede 'üzerinde anlaştığı prensiplerin' ele alındığı, Suriye liderliğinde temsil gücüne sahip tüm 'Suriyelilerin haklarına saygılı, katılımcı bir siyasi sürece destek olunacağı' paylaşıldı.

Barbara Leaf ayrıca, Esad yönetiminin düşmesinin ardından ABD'nin artık HTŞ lideri Colani için 10 milyon dolarlık ödülün peşinde koşmayacağını söyledi.

Suriye'de 8 Aralık'ta Baas yönetiminin sona ermesinin ardından ilk defa bir ABD heyeti Şam'ı ziyaret etti.