Lübnanlı bakandan çarpıcı 'savaş' yorumu: 'Taş Devri'ne geri götürebilir...'

Yayınlanma: 09.08.2024 - 16:10

Güncelleme: 09.08.2024 - 16:10

Lübnan Maliye Bakanı Amin Salami, İsrail ile savaşın kapsamının genişlemesinin "Lübnanlıları Taş Devri'ne geri götürebileceğini" belirterek, "zaten ülkenin bankacılık sektörünün felç durumunda olmaya devam ettiğini" söyledi.

Salami, "Lübnan'ın bu duruma bir aydan fazla dayanabileceğini söyleyen herkes cahilliğini gösterir, zira savaş ülkeyi taş devrine geri götürebilir ve Lübnanlıları karanlık ve tehlikeli bir yere götürebilir. Bankacılık sektörü kalıcı bir felç durumunda ve döviz kuru ciddi dalgalanmalara maruz kalıyor" dedi.

Savaşın krizi daha da derinleştirdiğini ve artık ekonomik büyümeden ya da üretken sektörlerde refahtan bahsetmenin imkansız olduğunu kaydeden Salami, İsrail tarafından yakılan binlerce tarım arazisi ve toprağın yeniden inşasının bile devlete milyarlarca dolara mal olacağını söyledi.

Salami, "Turizm, birçok kişinin Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmasının ardından sezonun zirvesinde ciddi ve süresiz olarak geriledi, işgücü yurtdışına kaçıyor ve içeride iş fırsatı yok" diye konuştu.

"SAVAŞ ÇIKMASI DURUMUNDA ÜÇ AY YETECEK KADAR GIDA REZERVİ VAR"

İsrail ile büyük bir savaş çıkması halinde Lübnan'ın gıda rezervlerinin üç ay yeteceğini, deniz limanlarına ve havaalanına yapılacak saldırıların halkı susuz ve gıdasız kalma riskiyle karşı karşıya bırakacağını belirten Salami, şunları kaydetti:

"Lübnan'da sadece üç ay yetecek kadar gıda rezervi var ve eğer hava ve deniz limanları vurulur ve Lübnan devleti abluka altına alınırsa, bu durum vatandaşlarımızı beslenmeden mahrum bırakacaktır. Bakanlığımızın olası bir savaşa karşı hazırladığı plan Lübnanlıların hayatta kalmasına yardımcı olabilir ancak bunun için uluslararası finansmana ihtiyaç var."

Lübnan'daki ekonomik durumun kritik olduğunu ve ulusal bir acil durum gerektirdiğini ifade eden Salami, "Lübnan'daki ekonomik durum çok kırılgan ve tehlikeli, bu durum ülkede olağanüstü hal ilan edilmesini gerektiriyor. Güneydeki savaş ne kadar uzar ve genişlerse, ekonomi o kadar bilinmeze sürüklenir çünkü özellikle kamu sektöründen bahsediyorsak, zaten tamamen tükenmiş durumda" dedi.