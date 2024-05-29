Lukaşenko imzaladı: Belarus, AKKA Anlaşmasını askıya aldı

Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisi, Belarus'un Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması'nın (AKKA) askıya aldığını duyurdu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 29.05.2024 - 12:24
Lukaşenko imzaladı: Belarus, AKKA Anlaşmasını askıya aldı
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması'nı (AKKA) askıya alan bir yasa imzaladı.

Mayıs ayı başında Belarus üst meclisi tarafından kabul edilen yasada “19 Kasım 1990 tarihli Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması bu vesileyle askıya alınmıştır” ifadesi yer alıyor.

Nisan ayı başında Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisi, Lukaşenko'nun Temsilciler Meclisi'ne, Minsk'in 1992 yılında imzaladığı AKKA Anlaşması'na ülkenin katılımının askıya alınmasına ilişkin bir yasa tasarısı sunulmasına onay verdiğini açıklamıştı. 

Basın servisi, tasarının “AKKA Anlaşmasının askıya alınmasını öngördüğünü, bunun Belarus'un anlaşmadan çekildiği ya da anlaşmaya bağlı iç prosedürlerin askeri uygulamasının durdurulduğu anlamına gelmediğini” söyledi.

Belarus Savunma Bakanlığı, Minsk'in yakın gelecekte AKKA Antlaşması ile bağlantılı olarak askeri teçhizat ve silah sayısını arttırmayı planlamadığını söyledi.

AKKA ANLAŞMASI NEDİR?

Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması, 19 Kasım 1990'da NATO ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan ve belirli askerî azaltmaları zorunlu kılan antlaşma. 

Soğuk Savaş'ın son yıllarında müzakere edilen ve tamamlanan antlaşma, Avrupa'da konvansiyonel askerî ekipmanların önemli kategorilerine kapsamlı sınırlar getirdi ve fazla silahların imha edilmesini şart koştu.

Antlaşma 19 Kasım 1990'da 22 devlet tarafından Paris'te imzalandı. Bunlar iki gruba ayrılmaktaydı:

O zaman NATO üyesi olan on altı ülke: ABD, Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz Türkiye ve Yunanistan.

O zaman Varşova Paktı üyesi olan altı devlet: Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birliği.

Türkiye, 4 Nisan 2024 tarihinde antlaşmayı askıya aldı.


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