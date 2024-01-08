Lukaşenko kendini sağlama aldı: Ömür boyu dokunulmazlık

Yayınlanma: 08.01.2024 - 17:38

Güncelleme: 08.01.2024 - 17:38

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, imzaladığı yasa tasarısı ile kendisi ve ailesine ömür boyu dokunulmazlık tanıdı.

Devlet Başkanı'nın görev süresini tamamlamasının ardından Belarus Parlamentosu'nun üst kanadının kalıcı üyesi haline gelmesini kararlaştıran yasa, Lukaşenko'nun yargılanmasını önleyecek. Açıklamada, "Bu durum, liderlerin Devlet Başkanlığı yetkilileriyle verdikleri kararlar sebebiyle yargılanmalarını önleyecek" diye konuştu.

Lukaşenko'nun çarşamba günü imzaladığı yeni yasa kapsamında Devlet Başkanları ve ailelerine ömür boyu devlet bütçesiyle koruma sağlanacak; görev süreleri tamamlanınca kendilerine ev verilecek.

Yeni yasa, Devlet Başkanı adaylarının en az 40 yaşında olmalarını ve 20 yıldır ikametgahlarının Belarus'ta bulunmasını da zorunlu kılıyor. Farklı bir ülkeden ikinci vatandaşlığı olanlar da artık ülkenin en üst makamına aday olamayacak.