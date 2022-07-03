Maaşı fazla yatan işçi sırra kadem bastı

03 Temmuz 2022 Pazar, 10:35

Adı açıklanmayan Şilili bir işçi, bir maaş bordrosu hatası nedeniyle maaşının yaklaşık 330 katı ödendikten sonra istifa etti ve ulaşılamaz hale geldi.

Business Insider’ın Santiago merkezli finans gazetesi Diario Financiero’dan aktardığı habere göre, soğuk et üreticisi CIAL Alimentos’ta çalışan bir işçi, 545 dolar maaş alması gerekirken, hesabına 180 bin 418 dolar yatırıldı.

Sözcü'de yer alan haber göre, işçi çalıştığı bölümün müdür yardımcısına başvurarak hesabına maaşının 330 katı para yatırıldığını söyledi.

Gazeteye konuşan, müdür yardımcısı, konuyu bunu insan kaynakları departmanına bildirdiğini ve hatayı fark eden işçiden fazla paranın iadesini başlatmak için bankaya gitmesini istediğini söyledi.

Ertesi gün bankaya gideceğini söyleyen işçi ise parayı iade etmedi ve ortadan kayboldu. Aramaları ve WhatsApp mesajlarını üç gün boyunca görmezden geldiğini bildiren işçi daha sonra avukatı aracılığıyla gönderilen bir mektupla istifasını sundu.

İşçiden Haziran ayının başından bu yana haber alınamıyor.