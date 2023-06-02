Macaristan Başbakanı Orban: Rusya'ya karşı savaşa girmeyeceğiz
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, mevcut Macar hükümetinin iktidarda olduğu sürece Rusya ile savaşa girmeyeceğini söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Kossuth Radyo'ya konuştu.
Viktor Orban, mevcut Macar hükümetinin iktidarda olduğu sürece Rusya ile savaşa girmeyeceğini söyledi.
Orban, "Macar hükümeti, Budapeşte'nin Rusya ile savaşa girmesine ve ülkenin Ukrayna'da bir çatışmaya sürüklenmesine izin vermeyecektir" dedi.
BELEDİYE BAŞKANINA TEPKİ GÖSTERDİ
Orban, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsonyi'nin "Macaristan, Rusya ile zaten savaş halinde" sözlerine tepki gösterdi.
Orban, "Eğer birisi koltuğundan kalkmadan böyle şeyler söylüyorsa, aklını kaçırmış demektir" ifadelerini kullandı.
Orban ayrıca, "İkinci Dünya Savaşı'nı bilen aklı başında hiçbir insanın bu tür açıklamalar yapmayacağını" vurguladı.
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