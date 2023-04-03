Macaristan Başbakanı Orban: Üçüncü Dünya Savaşı, şu anda gerçek bir tehlike

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 12:47

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 12:47

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Kossuth Radio'ya konuştu.

Viktor Orban, Ukrayna'daki savaşın "giderek daha acımasız ve kanlı bir hal" aldığını söyledi.

Orban, Avrupalı liderlerin, AB'nin Ukrayna'ya "barış gücü" askerleri gönderip gönderemeyeceğini değerlendirmeye yakın olduklarını dile getirdi.

Savaşın, Macaristan için "endişe verici ve tehlikeli" olduğuna işaret eden Orban, "Güvenliğimiz tehlike altında. Batı Ukraynalılara giderek daha modern ekipmanlar sağladığı için, üçüncü dünya savaşı tehdidinin hikaye bir abartı olmadığına ikna oldum" ifadelerini kullandı.

Orban, "Avrupalı ve Amerikalı liderler böyle devam ederse üçüncü dünya savaşına girebileceğimizi söylediğinde, ilk başta inanılmaz derecede abartılı görünüyor, ancak çalıştığım ve olayları gördüğüm yerde, bu şu anda gerçek bir tehlike" dedi.