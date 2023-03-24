Macaristan, Putin'in ülkeye girmesi halinde tutuklamayacağını duyurdu
Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında tutuklama emri çıkarmasına rağmen, ülkeye girmesi halinde Putin'i tutuklamayacağını duyurdu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın özel kalem müdürü Gergely Gulyas, Macaristan'ın UCM'yi kuran Roma Statüsü'nü imzalamış ve 2001 yılında onaylamış olmasına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tutuklamanın "Macar hukukunda bir dayanağı olmayacağını" söyledi.
Gulyas, "Macar yasalarına atıfta bulunabiliriz ve buna dayanarak Rusya Devlet Başkanını tutuklayamayız... Çünkü UCM'nin tüzüğü Macaristan'da yürürlüğe girmedi" dedi.
Gulyas, Macaristan'ın, Putin hakkındaki UCM tutuklama emri konusunda henüz "bir tutum belirlemediğini" dile getirdi.
UCM kararını değerlendiren Gulyas, "Bu kararlar, olayları barışa değil daha da tırmandırmaya doğru götürdüğü için çok şanslı değil, bu benim kişisel öznel görüşüm" ifadelerini kullandı.
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