Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'daki savaşın kazananın olmayacağını söyledi

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 13:43

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 13:43

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'da yaptığı konuşmada, "Rusya, savaşı kazanamaz. Çünkü Batı, Ukrayna için o kadar çok silah, enerji ve para seferber ediyor ki, böyle bir güce karşı açık bir askeri çatışmayı kazanmak imkansız ama bunun tersi de doğru çünkü nükleer bir güç olan Rusya'nın yenilebileceğini düşünenler yanılıyor" ifadesini kullandı.

Avrupa'nın, Ukrayna'ya yaptığı yardımlarda sınır çizmemesinin yanlış olduğunu çünkü her geçen gün daha da savaşa sürüklendiğini savunan Orban, yakında Ukrayna topraklarına barış koruma güçlerinin gönderilmesi teklifinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Macaristan'ın NATO üyesi ve NATO'nun da bir savunma ittifakı olduğunu kaydeden Orban, NATO üyesi ülkelerin NATO dışında askeri müdahalelere girişebileceğini ama katılmak istemeyen diğer üyelerin buna zorlanamayacağını kaydetti.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini şahsen desteklediğini belirten Orban, partisi Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz) bazı milletvekillerinin ise Macaristan'ın hakkında gerçek dışı iddiaları yaydıkları gerekçesiyle iki ülkeyi desteklemek istemediğini aktardı.

Orban, "Eğer İsveç ve Finlandiya, Macaristan'ın adil olmasını ve NATO üyeliğine katkıda bulunmasını istiyorsa o zaman bu ülkeler de aynı adımları atmalı ve Macaristan hakkında gerçek dışı iddialar yaymamalılar" dedi.

İsveç ile ilgili Türkiye'nin de endişelerinin bulunduğuna ve bunların dikkate alınması gerektiğine işaret eden Orban, "Türkiye'nin kaygısı, İsveç'te Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren terör örgütlerinin bulunması. Onlar da bizim müttefikimiz ve seslerini duymalıyız" diye konuştu.