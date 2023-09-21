İsveç Merkez Bankası faizi artırdı

Yayınlanma: 21.09.2023 - 12:07

Güncelleme: 21.09.2023 - 12:07

İsveç Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve sıkılaşmada piyasayı şaşırtmadı.

Banka politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 4 seviyesine çıkardı.

Banka faizi yükseltirken, faizlerin daha fazla yükselebileceği konusunda da sinyaller verdi. Banka tahminlerin faizlerin daha fazla yükselebileceğine işaret ettiğini belirtti.

İsveç Merkez Bankası beklendiği gibi sıkılaşmaya devam ederken, bir diğer gelişmiş ülke merkez bankasından ise beklenen sıkılaşma adımı gelmedi.

İSVİÇRE İSE SABİT TUTTU

İsviçre Merkez Bankası politika faizini yüzde 1,75'te tuttu.

Fed'in şahin duruşuna karşı gelişmekte olan iki ülke merkez bankası ise eylül toplantılarında pas kararı aldı.

Filipinler Merkez Bankası politika faizini yüzde 6,25; Endonezya ise yüzde 5,75'te tuttu.