Macaristan Başbakanı Orban'dan 'Üçüncü Dünya Savaşı' uyarısı

Yayınlanma: 27.05.2024 - 09:33

Güncelleme: 27.05.2024 - 09:36

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın neye mal olacağını hesaplamadan Ukrayna'daki savaşa dahil olmasından daha büyük bir sorumsuzluk görmediğini söyledi.

YouTube kanalı Patrióta'ya demeç veren Orban, "Avrupa bir savaşa o kadar dahil oldu ki, askeri hedefine ulaşmak için gerekli maliyet ve araçların büyüklüğü hakkında bir tahminde bile bulunmuyor. Hayatımda bundan daha sorumsuzca bir şey görmedim" dedi.

Orban'a göre NATO Ukrayna'daki çatışmaya taraf olmak istiyor ve "ittifakın bunu yapmaktan alıkonulma şansı sınırlı çünkü ikna edilmek istemiyorlar".

Orban, AB'ye evrensel askerlik hizmetinin geri getirilmesi fikrini çılgınlık olarak nitelendirerek, Budapeşte'nin Macar vatandaşlarının hizmetlerine "Almanya ya da Brüksel'de" karar verilmesine karşı olduğunu söyledi.

Orban, "Başka hiç kimsenin zorunlu askerlik ve askerlik çağındaki gençlerimizi herhangi bir yere gönderme konusunda karar vermesini istemiyoruz. Zorunlu askerliğin olduğu bir pan-Avrupa ordusunu unutmalıyız, bu çılgınca bir fikir" diye konuştu.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI" UYARISI

"Brüksel'in savaş psikozu" durdurulmazsa, önümüzdeki yıllarda mevcut süreçlerin Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı ya da hatta bir bölümü olarak adlandırılabileceğini belirten Orban, şunları kaydetti:

"Belki de 10 yıl sonra mevcut süreçler Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olarak adlandırılacak. Eğer işler kötü gider ve Brüksel'de gelişen askeri psikozu kontrol altına alamazsak, bu yılların tarihinin de büyük dünya savaşının ilk yıllarının bir bölümü olacağı göz ardı edilemez."

Orban, Avrupalı siyasetçilerin nükleer silahları caydırıcı bir unsur olarak görmelerine rağmen, çatışmanın başlangıcında düşünmedikleri en kötü senaryoların gerçekleşebileceğini savunarak, "Bence Avrupalı politikacılar nükleer bombayı gerçekten kullanılması gereken bir şey olarak değil, taktiksel bir caydırıcılık aracı olarak görüyorlar, ancak savaşın başında düşünmedikleri şeyler savaşın sonunda gerçekleşebilir, en kötü senaryolar gerçekleşebilir" dedi.