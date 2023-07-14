Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Ukrayna egemenliğini kaybetti

Yayınlanma: 14.07.2023 - 12:19

Güncelleme: 14.07.2023 - 12:19

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Kossuth radyosuna değerlendirmelerde bulundu.

Orban, "Ukrayna'nın egemenliğini kaybettiğini" ve savaşın, "ABD'nin istediği zaman sona ereceğini" savundu.

Orban, "Eğer Amerikalılar isterse, barış yarın sabah gelir. Amerikalıların bunu neden istemediği ise tüm dünyanın üzerinde düşündüğü bir soru. Sonuçta Ukrayna aslında egemenliğini kaybetti: parası yok, askeri sanayisi yok, askeri üretim için kendi tesisleri yok. Para esas olarak ABD'den, askeri araçlar da Amerikalılardan ve Batı'dan geliyor" dedi.

Barışa ilişkin konuşan Orban, "Amerikalılar bunu neden istemiyor, NATO zirvesinde de bir cevap alamadık" ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna yönetiminin, Batı'dan silah ve cephane desteği konusunda "agresif bir şekilde talepkar" olduğunu, "ahlaki şantaj" kullandıklarını öne sürdü.