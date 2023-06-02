2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan açıklaması: 'Kazanması için çok dua ettim'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci tur cumhurbaşkanı seçimini kazanması için "çok ama çok" dua ettiğini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "George Soros'un adamı" diyerek hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 13:25
Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan açıklaması: 'Kazanması için çok dua ettim'
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'de 28 Mayıs'ta gerçekleşen ikinci tur cumhurbaşkanı seçimine ilişkin konuştu.

Viktor Orban, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci tur cumhurbaşkanı seçimini kazanması için "çok ama çok" dua ettiğini söyledi.

Orban, "(Erdoğan'ın seçimi kazanması) Büyük bir rahatlama... Dürüst olmak gerekirse, Erdoğan'ın zaferi için sadece 'tezahürat' yapmıyordum, bunun için çok ve çok dua ediyordum. Eğer kazanmasaydı, bu bir trajedi olurdu" ifadelerini kullandı.

Orban, seçimde Millet İttifakı'nın adayı olarak yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da  "George Soros'un adamı" diyerek hedef almaktan geri durmadı.

Orban'a göre, Kılıçdaroğlu ikinci tur cumhurbaşkanı seçimini kazanmış olsaydı, "Bu, Avrupa'ya bir anda iki ila üç milyon mültecinin akın etmesi ve Rus petrolünün Macaristan ve Sırbistan'a geçişinin zorlaşması" anlamına gelecekti.

ERDOĞAN'A TEBRİK TELEFONU

31 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Orban, Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan da Macaristan Başbakanı Orban'ın doğum gününü kutladı.

Orban, Erdoğan'ın 3 Haziran'daki yemin törenine katılacağını söyledi.


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