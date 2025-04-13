Macaristan: Şap salgınının arkasında biyolojik saldırı olabilir

Yayınlanma: 13.04.2025 - 16:06

Güncelleme: 13.04.2025 - 16:06

Macaristan, geçtiğimiz ay ülkenin kuzeybatısında başlayan şap hastalığı salgınının doğal yollarla yayılmış olmayabileceğini öne sürdü.

Başbakan Viktor Orban’ın özel kalem müdürü Gergely Gulyas, virüsün yapay olarak üretilmiş olabileceğini ve biyolojik bir saldırı ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini açıkladı.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH), şap virüsünün ilk olarak Avusturya ve Slovakya sınırına yakın bir sığır çiftliğinde tespit edildiğini, ardından hızla yayılarak ticaretin durmasına ve toplu hayvan itlaflarına yol açtığını duyurdu.

BİN ÇİFTLİK DENETLENDİ

Macar yetkililer Perşembe gününe kadar ülke genelinde yaklaşık bin çiftlikte denetim yaptı.

Salgının şu an için yalnızca kuzeybatıdaki dört çiftlikle sınırlı kaldığı belirtildi. Buna rağmen binlerce hayvan itlaf edildi, Avusturya ve Slovakya ise güvenlik gerekçesiyle sınır kapılarını kapattı.

Gulyas, virüsün kaynağına ilişkin şüphelerin yabancı bir laboratuvardan edinilen sözlü bilgiler üzerine oluştuğunu, ancak henüz somut ve bilimsel kanıtlar bulunmadığını ifade etti.

Aralık 2024’te yapılan sayımlara göre Macaristan’da yaklaşık 861 bin büyükbaş hayvan bulunuyor. Bu rakam, Avrupa Birliği’nin toplam sığır varlığının yüzde 1.2’sine denk geliyor.

Şap hastalığı insan sağlığına doğrudan tehdit oluşturmasa da, hayvanlarda ateş, kabarcık, verim kaybı gibi belirtilerle ekonomik zarara yol açıyor. En önemlisi, ihracat ve hayvan ticaretinin durmasına sebep olabiliyor.

SALGIN SLOVAKYA'YA SIÇRADI

Macaristan’ın denize kıyısı olmayan yapısı ve ticarete bağımlılığı göz önüne alındığında, şap salgını ciddi ekonomik sonuçlar doğurabilir.

Özellikle virüsün Slovakya’nın güneyine sıçraması sonrası Avusturya ve Slovakya, düzinelerce sınır geçiş noktasını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Gulyas’ın gündeme getirdiği biyolojik saldırı ihtimali, virüsün “doğal olmayan” bir yolla yayılmış olabileceği şüphesine dayanıyor. Ancak şu ana dek Macar hükümeti bu iddiayı destekleyecek herhangi bir belgeli ya da bilimsel kanıt sunmuş değil.