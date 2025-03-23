TV8'den Macaristan-Türkiye maçı kararı: Canlı yayında açıklandı!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 20:43

Güncelleme: 23.03.2025 - 21:11

UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki Macaristan - Türkiye maçının yayıncısı TV8 dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TV8, Macaristan Futbol Federasyonu ile anlaşılamadığı gerekçesiyle mücadeleyi tek kamera ile yayımladıklarını duyurdu. TV8 ayrıca maçın tek kamera çekimi nedeniyle geç yayımlandığını duyurdu.

TV8'DEN REKLAM KARARI

Macaristan - Türkiye maçında stadyum kenarındaki reklam panolarının beyaz olması dikkat çekti.

TV8'in açıklamasında, "Kanalımız, Macaristan - Türkiye maçında bizimle alakası olmayan reklamlar nedeniyle sorun yaşamıştır. Bu sebeple, bugünkü maçı saha kenarı reklamlarını göstermeden ve gecikmeli olarak yayımlamak durumundayız" denildi.