TV8'den Macaristan-Türkiye maçı kararı: Canlı yayında açıklandı!
UEFA Uluslar Ligi play-off turunda oynanan Macaristan-Türkiye maçının yayıncısı TV8, karşılaşmanın gecikmeli olarak yayımlandığını duyurdu.
UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki Macaristan - Türkiye maçının yayıncısı TV8 dikkat çeken bir açıklama yaptı.
TV8, Macaristan Futbol Federasyonu ile anlaşılamadığı gerekçesiyle mücadeleyi tek kamera ile yayımladıklarını duyurdu. TV8 ayrıca maçın tek kamera çekimi nedeniyle geç yayımlandığını duyurdu.
TV8'DEN REKLAM KARARI
Macaristan - Türkiye maçında stadyum kenarındaki reklam panolarının beyaz olması dikkat çekti.
TV8'in açıklamasında, "Kanalımız, Macaristan - Türkiye maçında bizimle alakası olmayan reklamlar nedeniyle sorun yaşamıştır. Bu sebeple, bugünkü maçı saha kenarı reklamlarını göstermeden ve gecikmeli olarak yayımlamak durumundayız" denildi.
Etiketler: #türkiye #Macaristan #TV8
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