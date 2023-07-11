Macaristan Tarım Bakanı Nagy, Türkiye'yi ziyaret edecek

Yayınlanma: 11.07.2023 - 11:34

Güncelleme: 11.07.2023 - 11:34

Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl ihraç etmesini sağlayan anlaşmanın uzatılması konusunda Türk mevkidaşıyla görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gideceğini duyurdu.

Istvan Nagy, "Türkiye, Ukrayna'nın tahıl ithalatından kaynaklanan pazar zorluklarının uzun vadede aşılmasında kilit bir oyuncu" dedi.

Nagy, Ukrayna'nın artan tahıl akışından etkilenen orta ve doğu Avrupa ülkeleri adına görüşmeler yaptığını söyledi.

Anlaşma önümüzdeki hafta sona erecek. Moskova, Batı'nın yaptırımlarının kendi tarımsal ihracatını etkilediğinden şikayet ederek anlaşmanın uzatılması için bir neden görmediğini defalarca dile getirmişti.