Macaristan’a ağır 'sınır güvenliği' cezası

Yayınlanma: 13.06.2024 - 17:33

Güncelleme: 13.06.2024 - 17:33

Avrupa Birliği'nin en üst mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, perşembe günü yaptığı açıklamada, Macaristan'ın göçmen ve sığınmacılara yönelik sınır politikasında değişiklik yapmadığı için 200 milyon avro (6 milyar 979 milyon TL) ceza ödemesi gerektiğini kararlaştırdı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, kararın ardından yaptığı Facebook paylaşımında "Karar, çok çirkin ve kabul edilemez" dedi.

DAHA ÖNCE DE CEZALANDIRILMIŞTI

Daha önce, 2020 yılında da mahkeme kararını uygulamayı reddeden Budapeşte'nin milliyetçi hükümetinin, önlemleri tam olarak uygulayana kadar günlük bir milyon avro (34 milyon 900 bin TL) ceza ödemesi gerekecek.

Avrupa Adalet Divanı kararında şu ifadelere yer verdi: ”Macaristan'da uluslararası iltica başvurusunda bulunanların, başvurularının reddedilmesine karşı yaptıkları itiraz hakkında nihai bir karar verilinceye kadar Macaristan'da kalma hakları bulunuyor. Macaristan’da yasadışı kalan üçüncü ülke vatandaşlarının sınır dışı edilmeleri konusunda 2020’de çıkan karara uymak için bir önlem alınmadı.”

Avrupa Komisyonu, Macaristan'ın 2020’de çıkan karara uymak için gerekli hiçbir önlemi almadığını söyleyerek 2022'nin başlarında Avrupa Adalet Divanı’na ikinci bir başvuruda bulunmuştu.

KURALLARI SIKILAŞTIRDILAR

Orban hükümeti, 2020 yılındaki kararın tartışmalı olduğunu, zira geçiş bölgelerini zaten kapatmış olduğunu ve aynı zamanda gelecekteki sığınma başvurularını engellemek için kuralları sertleştirmeyi savunmuştu.

Macar yargısının bağımsızlığından Ukrayna'ya silah gönderilmesine kadar çeşitli konularda Avrupa Komisyonu’yla sık sık çatışan Orban, 2021'de "Avrupa mahkemesi değiştirmemizi emretse bile sığınmacılarla ilgili mevcut yönetmeliği sürdürme" sözü verdi.

Macaristan’da yürürlükteki mevzuata göre, insanlar sığınma taleplerini yalnızca Macaristan sınırları dışında, komşu Sırbistan veya Ukrayna'daki büyükelçiliklerine iletebiliyorlar. Sınırı geçmeye çalışanlar ise rutin olarak geri gönderiliyor.