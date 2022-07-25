Macaristan'da 128 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Son yılların en sıcak yazının yaşandığı Macaristan'da gece termometreler rekor seviyeye ulaşarak 25,4 santigrat dereceyi gösterdi.
Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan ölçümlerde en yüksek gece sıcaklık seviyesinin 24 Temmuz 1894'te Szeged kentinde 24,6 santigrat derece kaydedildiği, dün ise başkent Budapeşte bölgesinde sıcaklığın 25,4 santigrat derece ölçüldüğü bildirildi.
Salı gününden itibaren sıcaklıkların düşeceği ve bazı bölgelerde yağmur beklendiği belirtilen açıklamada ayrıca hava sıcaklığının ilerleyen günlerde tekrar artacağı kaydedildi.
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