Macaristan'da LGBT yürüyüşleri yasaklandı

Yayınlanma: 28.02.2025 - 14:51

Güncelleme: 28.02.2025 - 14:51

Orban, Macar devlet radyosuna ulusal ve uluslararası gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünyada en önemli unsurun aile olduğunu vurgulayan Orban, "Ailelerin bir arada kalması için yardımcı olmalıyız. Böylece çocuk sahibi olanların, olmayanlara göre daha kötü durumda olmamasını sağlamalıyız. Aile mantığı, yaptığımız düzenlemeleri organize edebileceğimiz diğer ilkedir" görüşünü paylaştı.

Çocukların korunması için yalnız eğitimin yeterli olmadığını, diğer alanlarda da bu mücadelenin yürütülmesi gerektiğini ifade eden Orban, her yıl düzenlenen LGBT yürüyüşlerinin yasaklanacağını belirterek, "Buna kısaca onur yürüyüşü (Pride) diyoruz. Artık böyle bir şey yok, bitti, zaten hiç var olmamalıydı" ifadesini kullandı.

MACARİSTAN'IN LGBT POLİTİKASI

Son beş yılda Macaristan, LGBT hakları konusunda önemli gelişmelere sahne oldu. Bu gelişmelerin büyük çoğunluğu hükümet politikaları ve toplumsal tartışmalar etrafında şekillendi.

Mayıs 2020’de, Macaristan Parlamentosu, yasal cinsiyet tanınmasını yasaklayan bir yasa çıkardı. Bu yasa, trans ve interseks bireylerin resmi belgelerde cinsiyetlerini değiştirmelerini imkansız hale getirdi. Aynı yılın Aralık 2020’de, anayasal bir değişiklik kabul edilerek aile kavramı bir erkek ve bir kadının birlikteliği olarak tanımlandı. Böylece, eşcinsel çiftlerin evlat edinme hakkı kısıtlandı.

Haziran 2021’de, hükümet, okullarda, medyada ve reklamlarda eşcinsellik ve cinsiyet değişimi 'propagandasını' yasaklayan bir yasa çıkardı. Bu yasa, LGBT yanlısı kuruluşlar ve Avrupa Birliği tarafından eleştirildi.

Nisan 2022’de, hükümet LGBT haklarını kısıtlamaya yönelik politikasını pekiştirmek amacıyla bir referandum düzenledi. Bu referandum, genel seçimlerle aynı gün yapıldı. Ancak, yeterli katılım sağlanamadığı için geçersiz sayıldı.

Eylül 2024’te LGBT karşıtı açıklamalarıyla tanınan ve Başbakan Viktor Orbán’a yakın bir isim olan Katolik rahip Gergo Bese, eşcinsel ilişki yaşadığına dair görüntülerinin ortaya çıkmasıyla görevden alındı. Bu olay, hükümetin LGBT karşıtı söylemlerinin samimiyeti konusunda tartışmalara yol açtı.