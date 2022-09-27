Macaristan'da Rusya adına casusluk yapan eski AP milletvekiline hapis cezası

27 Eylül 2022 Salı, 16:14

Mahkeme, eski milletvekili Bela Kovacs'a, "Avrupa Birliği (AB) kurumlarının aleyhine casusluk yapmak, AB bütçesini zarara uğratmak ve sahte evrak düzenlemek" suçlarından 5 yıl hapis ve 10 yıl kamu işlerinden men cezası verdi.

Duruşmaya katılmayan Kovacs, en erken cezasının 3'te 2'sini tamamladıktan sonra serbest kalabilecek.

Kovacs'ın, 2012-2014 arası Rusya gizli servisi adına çalışan kişilere AB aleyhine bilgi sağladığı, Rus diplomatlarla sık sık temas kurduğu ve her ay bir defa Moskova'yı ziyaret ettiği ileri sürülmüştü.

AP, 14 Ekim 2015'te de Macaristan Başsavcılığının talebi üzerine Kovacs'ın dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Macar basınında yer alan haberlerde, Moskova'da yaşayan Kovacs'ın, Moskova Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde ders verdiği ve Macaristan'a geri dönmeyi planlamadığı belirtiliyor.