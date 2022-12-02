Macaristan'dan AB yardımına ret: AB'nin borçlu birlik haline dönüşmesini istemiyoruz
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, Ukrayna'ya yönelik ortak yardım planını reddetmeye devam edeceklerini söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB üyesi ülkelerin ikili anlaşma kapsamında Ukrayna'ya yardım edilmesi fikrini savunduklarını, bu yüzden AB Komisyonu'nun Ukrayna'ya 18 milyar avroluk yardım paketini reddetmeyi sürdüreceklerini belirtti.
Viktor Orban, ülkesinin prensip olarak AB ülkelerinin ortak kredi alma fikrini desteklemediğini kaydederek, ''AB'nin işbirliği yapan ülkeler topluluğu yerine borçlu devletler topluluğu haline gelmesini istemiyoruz'' dedi.
AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara da değinen Orban, AB'nin doğal gaz ve nükleer enerjiye de yaptırım uygulaması halinde bunun Macaristan'a yönelik ağır sonuçlarının olacağını, bu yüzden ülkesinin bundan muaf tutulması gerektiğini söyledi.
Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisiz olduğunu savunan Orban, ''Savaşın başlangıcında yaptırımların çatışmayı sona erdireceği ya da savaşın erken bitmesine yardımcı olacağı savunuluyordu ancak bu önlemler bizi bu hedeflere bir milim bile yaklaştırmadı'' diye konuştu.
AB Komisyonu, 9 Kasım'da Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya 2023 için 18 milyar avroluk yardım paketi teklif etmişti.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet Bahçeli’nin dediğini yaptım
- 6’lı masaya ilk itiraz
- Kalın küplere bindi, yayını yarıda kesti
- Son görüntüsü ortaya çıktı...
- Düşüşe geçtiler
- Camdaki Kız 'Uzan ailesinin' hikâyesi mi? Yanıt geldi
- 'Aday konuşmayın'
- İYİ Parti'den Beşar Esad adımı
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- Kaygılaroğlu'ndan sert tepki: Ciddi bir şey anlatıyorum