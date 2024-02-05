Macaristan'dan İsveç'e 'NATO' şartı: 'Budapeşte'ye gelsinler'

İktidar partisi Fidesz, İsveç'e NATO onayından önce İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u Budapeşte'ye beklediklerini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 16:03
Macaristan'dan İsveç'e 'NATO' şartı: 'Budapeşte'ye gelsinler'
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İsveç'in NATO'ya katılım başvurusunu onaylamayan tek ülke olan Macaristan'dan, konuya ilişkin açıklama geldi. İktidar partisi Fidesz, İskandinav ülkesinin başvurusunun parlamento yeniden toplandığında onaylanabileceğini bildirdi ancak bundan önce, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u Budapeşte'ye beklediklerini duyurdu.

Reuters'in sorularına e-postayla yanıt veren Fidesz yetkilileri, "Eğer bu İsveçliler için önemli bir konuysa, o zaman İsveç Başbakanının Budapeşte'ye geleceği açıktır" ifadelerini kullandı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, cuma günü yaptığı açıklamada, tıpkı İsveç liderinin onaydan önce Türkiye'ye gitmesi gibi, Kristersson'un da önce Budapeşte'yi ziyaret etmesinin 'adil' olacağını söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde ABD'li senatörler ise, Macaristan'a İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü 'derhal' onaylama çağrısı yaptı. Senatörler, Macaristan'ın 'eylemsizliğinin' ABD ve NATO ile olan ilişkilerine geri dönülmez bir şekilde zarar verme riski taşıdığını belirtti.


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