Macaristan'dan NATO mesajı: Çin karşıtı bloğa dönüşmesin
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, yeni bir soğuk savaş istemediklerini belirterek, NATO'nun Çin karşıtı bir bloğa dönüşmemesi gerektiğini savundu.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, gündeme ilişkin konuştu.
Peter Szijjarto, yeni bir soğuk savaş yaşanmaması gerektiğini belirterek, "zaten yeterince sorun olduğunu" belirtti.
Szijjarto, NATO'yu, Çin karşıtı bir bloğa dönüşmemesi konusunda uyardı.
Szijjarto, "Bugün NATO'nun stratejik konsepti, gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Çin ile ilişkiler, enerji güvenliği, kritik altyapının korunması... NATO'nun, Çin karşıtı bir bloğa dönüşmesini istemeyiz. Yeni bir soğuk savaş riski istemiyoruz, yeterince sorunumuz var" dedi.
Macaristan'ın Çin ile ilişkilerini değerlendiren Szijjarto, "Çin ile karşılıklı saygıya dayanan ve karşılıklı çıkar sağlayan iş birliğinin gerçekten mümkün olduğunu açıkça kanıtladık" diye konuştu.
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