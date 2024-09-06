Fransa - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2024 Cuma, 11:36
Fransa - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı başlıyor.

Fransa - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, sahasında Luciano Spalletti'nin ekibi İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Fransa - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FRANSA - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes'de oynanacak mücadele 21.45'da başlayacak.

Fransa - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FRANSA - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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