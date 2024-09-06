Fransa - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı başlıyor.
Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, sahasında Luciano Spalletti'nin ekibi İtalya ile karşı karşıya gelecek.
FRANSA - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes'de oynanacak mücadele 21.45'da başlayacak.
FRANSA - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’deki liyakatli atama şaşırtmış...
- ‘IBAN atın, 50 bin lira yollayayım’
- MSB, görüntülere inceleme başlattı
- Lamine Yamal: Köpeklere karşı oynamak en zoruydu
- İlber Ortaylı'dan korkutan haber!
- San Marino'dan tarihi galibiyet!
- İktidara yakın şirketten çarpıcı anket
- Öğretmenlere 'Erdoğan' baskısı
- 'Kalbimiz Trabzon'da olacak
- Naci Görür'den o bölgeye kritik deprem uyarısı