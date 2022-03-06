Macron ve Putin telefonda görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Fransa’da Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 1 saat 45 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı.
Açıklamada görüşmenin Macron’un talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.
"EN KÖTÜNÜN HENÜZ GELMEDİ" DEMİŞTİ
Macron, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlemesinden bu yana Putin ile birkaç telefon görüşmesi yapmıştı. Perşembe günkü görüşmenin sonunda Macron’un Ukrayna’da "en kötünün henüz gelmediğini" düşündüğü bildirilmişti.
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