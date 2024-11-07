Macron'dan ABD çıkışı: Güvenliğimizi sonsuza kadar devretmemeliyiz

Yayınlanma: 07.11.2024 - 17:59

Güncelleme: 07.11.2024 - 17:59

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AST 5’inci zirvesinde yaptığı açıklamada, AST formatının, Avrupa Birliği’ne (AB) rakip olmadığını ifade etti.

Macron, bu topluluğa üye ülkelerin farklılıkları olsa da ortak çıkarlarının da olduğunu kaydetti.

20. yüzyılda tarihin Avrupalıları ayırdığını söyleyen Macron, “Soru şu; 21. yüzyılda 'Büyük Avrupa’nın' ortak sayfasını yazmak istiyor muyuz? Ben buna derinden inanıyorum. Stratejik ve jeopolitik birliğin burada yazılması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Macron, savaşın Avrupa'ya yeniden döndüğünü dile getirerek Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere atıf yaptı.

Dünyada bir yanda ABD, bir yanda ise Çin şeklinde 2 blok olduğunu belirten Macron, söz konusu 2 ülkenin öncelikle kendi çıkarlarının peşinde olduğunu kaydetti.

Macron, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim görevimiz Donald Trump’ın seçilmesini yorumlamak değil, Amerikan halkı tarafından seçildi ve Amerikalıların çıkarlarını savunacak. Bu, meşru ve doğru bir şey. Mesele şu; Avrupalıların çıkarlarını savunmaya hazır olup olmadığını bilmeliyiz.”

Avrupa'nın çıkarlarını savunmaya çağıran Macron, Avrupa'nın ekonomi, teknoloji ve savunma alanlarındaki seçimlerini başkalarının eline bırakmak istemediklerini vurguladı.

Macron, Avrupa topraklarında barış, refah ve demokratik modellerini kendilerinin ele almasını istediğini ifade ederek “Güvenliğimizi sonsuza kadar Amerikalılara devretmemeliyiz” dedi.

Moskova hükümetinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kazanmamasının Avrupalıların ortak çıkarına olacağını savunan Macron, “Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir anlaşma sağlamak için elimizden geleni yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Barış anlaşmasının imzalanacağını umuyorum” diye konuştu.

Macron, Avrupa’da ortak bir savunma oluşturulması isteğini dile getirerek Avrupa’da elektrik sektöründe ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması çağrısı yaptı.

Avrupa’nın liberal demokrasi modelinin yabancı güçler için “sömürü konusu” olduğunu savunan Macron, Avrupa’nın demokratik kurallarını koruması gerektiğini vurguladı.

Macron, Avrupalıların, demokrasiyi sadece vatandaşlara altyapılar sunmak olarak görüp, içerik düzenlemesine önem vermezse, bu ülkelerin dış propaganda sahnesi haline gelebileceğine işaret etti.

“Büyük Avrupa’nın” eşi benzeri görülmemiş bir jeopolitik güç olduğunu söyleyen Macron, “Dünya otoburlar ve etoburlardan oluşuyor. Eğer otobur olarak kalmaya karar verirsek etoburlar kazanır ve biz de onlar için bir pazar oluruz. En azından omnivor olmayı seçmek iyi fikir bence. Agresif olmak istemiyorum sadece bu konularda kendimizi korumayı bilmeyi istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.