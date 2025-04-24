Macron'dan sözde "Ermeni Soykırımı" mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1915 olaylarının yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, 24 Nisan’ı “Ermeni Soykırımı Ulusal Anma Günü” olarak andı. Macron, “Hakikat ve adalet için çalışmaya devam edelim” dedi.

Macron'dan sözde
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 15:56

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1915 olaylarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 24 Nisan’ı "Ermeni Soykırımı Ulusal Anma Günü" olarak andı. 

Macron, 1915 olaylarını "soykırım" olarak niteleyerek şu ifadeleri kullandı:

“110 yıl önce Ermeni soykırımı başladı. Ulusal anma günü olan 24 Nisan’da tüm kurbanları hatırlayalım ve onların anısını canlı tutalım. İnsanlık adına Hakikat ve Adalet için çalışmaya devam edelim.”

Fransa, 2001 yılında 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan ülkeler arasında yer almış, 2019’da ise Macron’un kararıyla 24 Nisan, Fransa'da “Ermeni Soykırımı Anma Günü” ilan edilmişti.


Etiketler: #fransa #Ermenistan

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