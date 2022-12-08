Fransa Cumhurbaşkanı Macron: 18-25 yaş arasındaki gençlere prezervatif ücretsiz olacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasını azaltmak amacıyla gençlere gelecek yıldan itibaren ücretsiz olarak prezervatif dağıtılacağını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bugün katıldığı bir etkinlikte "1 Ocak'tan itibaren eczanelerde 18 ila 25 yaş arasındakilere prezervatif ücretsiz olacak." açıklamasında bulundu.
Sağlık yetkilileri, ülke genelinde cinsel yolla bulaşan hastalık oranının 2020 ve 2021'de yaklaşık yüzde 30 arttığını tahmin ediyor.
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