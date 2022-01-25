Madagaskar'da heyelan felaketi: Çok sayıda ölü
Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’da meydana gelen heyelanda otoparktaki araçların yerleşim yerine düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişiden ise haber alınamıyor.
Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’nun Ankadifotsy bölgesinde heyelan meydana geldi.
EV YIKILDI
Toprak kayması nedeniyle otoparkta bulunan araçların yerleşim bölgesine düşmesi sonucu çoğu ev yıkılırken 6 kişi enkaz altında kaldı. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yerel İtfaiye Sözcüsü Kaptan Ralimbison, enkaz altında kaldığı düşünülen bir kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
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