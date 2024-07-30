Maduro'dan seçim sonrası ilk açıklamalar: ABD'nin rolüne dikkat çekti

Yayınlanma: 30.07.2024 - 10:29

Güncelleme: 30.07.2024 - 10:38

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), yaptığı açıklamada, Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Nicolas Maduro’yu 2025-2031 dönemi için Venezuela Devlet Başkanı olarak ilan etti. Maduro, ilk sonuçlara göre, yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini üçüncü kez kazanmayı garantiledi.

Seçimden zaferle ayrılan Maduro'ya mazbatası CNE Başkanı Elvis Amoroso tarafından takdim edildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından başlayan protestolarda, binlerce kişi sokağa çıktı. Maduro sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımla protestolara tepki gösterdi.

"DARBENİN ARKASINDA ABD VAR"

Maduro, "100'den fazla şiddet ve terör saldırısına şahit olduk" dedi ve saldırılardan aşırı sağı sorumlu tuttu. Maduro, "Seçim kampanyasını, komandoları suç gruplarına eklemlemek için kullandılar" diyerek bu planın arkasında Amerika Birleşik Devletleri’nin olduğunu iddia etti.

Maduro, halka sesleniş konuşmasında sözlerine şu açıklamalarla devam etti:

"Bu planın arkasında Gringolar (yabancılar) var. Her zaman onlar vardı, ABD yapımı planlar. Onlar plan yapıyorlar ve bu planı aşırı sağ hayata geçiriyor. Seçim sürecini, size zarar vermek için kullandılar. Bu grup faşist bir gruptur, şiddet yanlısı ve suçlu bir karşı devrimci gruptur."

Venezuela lideri, "Bu, yeniden renkli devrim olarak adlandırılan bir komplo ve amaçları, şiddeti tırmandırmak, insanları diri diri yakmak, dövmek ve işkence etmek" diyerek uyardı.

Maduro, "Bunu başarmak için dün öğlen 12 ve akşam 8'de elektrik kesintisi yaşansın diye elektrik sisteminin iki stratejik noktasına vahşice saldırdılar. Seçim malzemelerini ve araçları yaktılar. Hepsi yakalanacak ve sonra da siyasi tutuklu olacaklar, biz bunların sahiplerini biliyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'da 28 Temmuz'da cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleşti. Seçimler sonucu devlet başkanı, seçim sonuçlarını protesto edenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberde, Yaracuy eyaletinde, seçim sonuçlarını protesto etmek isteyen eylemciler, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Çıkan olaylarda, 1 kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi, 46 gösterici gözaltına alındı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, olaylarda 23 askerin yaralandığını bildirdi.

Bazı askerlerin ateşli silahla yaralandığını belirten Lopez, "Ülkenin 2014, 2017 ve 2019 karanlığına dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Yanlış bir adım atmayın" ifadesini kullandı.

Öte yandan Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, olaylarda çok sayıda kamu malının zarar gördüğünü ve sorumlular hakkında gerekenin yapılacağını kaydetti.

Venezuela'da düzenlenen devlet başkanı seçiminin sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden onlarca kişi meydanlara inerek polisle çatışıyor.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından dün açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.